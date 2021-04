Kahekordne vahe piima pakkumise ja tarbimisvajaduse vahel on koht, kuhu lehm on maetud. Sellele lisaks on meil üha enam ja enam kaubanduspinda. Tulemuseks ei maksa piim mitte midagi – selle hind on pööraselt madal nii tootjatele, töötlejatele, kaupmehele kui tarbijale. Lehmad elavad tippsportlaste elu, kellelt nõutakse igal aastal uusi rekordeid. Selline ei ole selline olukord jätkusuutlik, isegi kui see tarbijale väga meeldib.