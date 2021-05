Katrin Karisma: elasime Tõnuga nii, nagu jalad polekski maad puudutanud...

„Hiljuti oli Tõnu öelnud, et kui ta enam ei helista, siis see tähendab, et ta ei taha kedagi näha. Ta ei tahtnud suhelda, kui on viletsas seisus,” meenutab Tõnu Kilgase pikaaegne elukaaslane Katrin Karisma näitleja ja operetitähe viimaseid nädalaid.

Eelmisel laupäeval aga tundis Karisma, et lihtsalt peab koos tütar Piretiga haiglasse minema. „Tõnu oli nii abitu. Temast paistsid ainult kaks suurt silma, ta ei saanud enam rääkida. Ainus sõna, mille ma tema huultelt välja lugesin, oli „ülehomme… ülehomme...”. Teisipäeva hommikul Piret helistas ja ütles, et isa on surnud. Praegu on väga valus,” ütleb Katrin vaikselt.

Tal on raske sõnu ritta panna ja tema mõtted on hajevil, alatasa palub ta meenutada, kuhu jutujärg on jäänud.