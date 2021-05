12 lugu nädalavahetusse: traagiline Ümera tänava tulistamine, enneolematu bläkk politseibussidega, Eesti popmuusika prints

Mati Kaal: loomaaia looma põhiprobleem ei ole mitte see, et tal on aed ümber, vaid et tal on igav



Sul on ainult üks konkurent - loomaaed, ütles legendaarne loomaaiadirektor Mati Kaal naisele pulmapäeval.

Katrin Karisma: elasime Tõnuga nii, nagu jalad polekski maad puudutanud...



„Tõnu ei saanud enam rääkida. Temast paistsid ainult kaks suurt silma, millest peegeldus hirm," meenutab Katrin Karisma oma kunagise elukaaslase Tõnu Kilgase viimaseid päevi.

Ümera tänava tragöödias ema kaotanud lastel on meeles Mati prillid ja müts. „Onu tuli ja tulistas ema pihta"



Mis summa hüvitaks moraalse kahju väikestele lastele, kes nägid pealt oma ema maha laskmist?

Nüüd on selge: koroonaviiruse levikut õhu teel alahinnati täielikult. Pandeemia peab muutma ehitusstandardeid



KATSE LABORIS: 40 teadlast avaldasid teadusajakirjas Science kriitilise artikli, milles märkisid, et maailm eesotsas maailma terviseorganisatsiooniga (WHO) ei pööra ikka veel piisavalt tähelepanu sellele, kuidas haiguste levikut õhus piirata. Autorite seas on ka Tallinna tehnikaülikooli professor, akadeemik Jarek Kurnitski.

Enneolematu bläkk. 17 kallist märuli- ja konvoibussi seisavad ebaseaduslikena parklas ning politsei rendib asendusautosid



Tähelepanelik tehnoülevaataja lükkas veerema Eesti jõuorganite lähiajaloo ühe kulukama skandaali, kui paljastas asjaolu, mis pidanuks saladuseks jäämagi.

Lämmatava kadedustundega villemdrillemist



Siim Nestor kirjutab kiires tempos popi tippu tõusnud ja esikplaadi välja andnud räpparist. villemdrillem on Eesti popmuusika prints. Endiselt on popiväljakul valitsev muusikasuund räpp ja selle erinevad avaldumisvormid ja kolmeks väekaks kuningaks nublu, reket ning viiepealine 5MIINUST

"Reklaamiklubi" saatejuhi Mati Eliste lesk abikaasa kaotusest: sekundikski ei arvanud, et meist kumbki võiks surra...