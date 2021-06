Hiina laboriteooria paneb faktikontrollid terves maailmas kukalt kratsima. Valed siiski veel tõeks ei osutu

Wuhani saadetud WHO esindus järeldas selle aasta veebruaris , et viirus "pole suure tõenäosusega pärit laborist". Uuringu läbiviimine oli aga läbipaistmatu - markantsema näitena polnud meeskonda kaasatud Hiina kultuuriruumi asjatundjaid, kes aitaks koguda informatsiooni "tänavatelt" - mistõttu palutakse uut uuringut . USA president Biden seda ka lubas ning lubas uut infot avalikkusega jagada augusti lõpus.

Pandeemia hakkas vahepeal mõõtu koguma. 2020. aasta veebruaris andsid viirust uurinud Wuhani viroloogia instituudi (WIV) uurijad teada, et tegemist on nahkhiirtelt inimestele "hüpanud" viirusega. Mõni nädal hiljem avaldas Lõuna-Hiina tehnoloogiaülikooli biogeneetik Botao Xiao uurimuse, kus ta väitis, et viirus pääses välja Wuhani enda laborist ning sealsete teadlaste katse seda Wuhani turuga siduda on eksitav. Hiina võimud sundisid uurijat uuringut tagasi võtma.

Viroloog Andres Merits kommenteeris Faktikontrollile koroonaviiruse võimalikku Wuhani laborist plehkupanekut konkreetselt: "Koroonaviirus ei ole tehisrelv, see on pärit loodusest."

Teadlased seda täna teavad - nende seisukohalt pole lisandunud infos midagi uut.

Seega on see pada podisenud juba üle aasta, viiruse päritolu osas on kahtlejaid olnud algusest peale, mida on tagant toitnud Hiina režiimi suletus ja Austraalia ning USA ajakirjandusse lekkinud luureandmed.

Teadlased seda täna teavad - nende seisukohalt pole lisandunud infos midagi uut. Nii kinnitas Eesti Päevalehe Faktikontrollile ka Merits.

"Tegemist on poliitiliste mängudega, teadlased ootavad oma andmeid. Viiruse väljapääsemine [laborist] on võimalik, kuid see ei tõestaks, et viirus oleks kunstlikult tehtud. Selle jaoks on SARS-viirus liialt ebastabiilne," kostis Merits.

Teaduslike arengute põhjuseks on uudishimu ning vastama küsimused - tihti veel suuremad küsimused kui vandenõuteoreetikutel. Kuid need küsimused on täpsemad ja mitmekülgsemad. Kuid kuni vastupidist tõendatud ei ole, jääb kehtima seni teadaolev.

Mida teeb faktikontroll?



Faktikontrolli leheküljed üle maailma suhtuvad asjasse ettevaatlikult. Ei väideta, et nahkhiirtelt pärinenud viiruse teooria Huanani turul oleks vale, vaid avalikustatakse uusi tõendeid. Näiteks FactCheck.org vahendab, et tekkinud on allikaid, mis "taotlevad uute uuringute läbiviimist", kuid "viiruse seni teadaolev zoonootiline allikas jääb samaks".

PolitiFact - mida ka siinses portaalis tsiteeritud - võttis siiski oma senaator Tom Cottoni faktikontrolli tagasi. Nimelt väitis vabariiklane esimeste seas, et koroonaviirusest rääkides ei tohiks välistada teooriat selle laboripäritolust. Samas saksa portaal Correctiv on otsustanud parandusi mitte teha, enne kui pole ühest vastust viiruse esialgse tuvastamise kohta.

Eesti Päevalehe faktikontroll on avaldanud Wuhani laborilekke kohta kahtlusi mitmes kontrollis (1; 2; 3; 4). Neist kõige mõjusam on mullu detsembris avaldatud faktikontroll Martin Helme väitele "Kui me mõtleme, mis asi on koroona - "COVID-19 ei ole loomulik viirus. Ta on toodetud või manufakteeritud asi, mis on kas plehku pannud või välja lastud Hiina biolaborist."

Täna algatatud uurimine ei pea koroonaviirust "toodetud või manufakteeritud asjaks". Täpsustamise all on selle esmane päritolu ja aeg.