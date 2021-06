Reformierakonnas pettunud Jüri Ratasel on mitu varianti, kuidas sisepoliitilist suppi segasemaks ajada. Kuigi valitsust moodustades soovis Keskerakond oma uue partneriga kokku leppida ka järgmise riigipea, ei olnud Kaja Kallase juhitud delegatsioon sellega nõus. Ju nad teadsid ja aimasid, et Reformierakonna fraktsioonis on 8-10 liiget, keda ei ole võimalik painutada parteidistsipliini järgi Ratast presidendiks tegema. Nüüd on Ratase ees 5 varianti, kuidas edasi minna.