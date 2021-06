Arutelud jätkuvad idee ümber, et negatiivse testi, vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi esitamisel võiks maksimaalne publikuarv olla 6000 või lausa 9000. Vaatamata sellele, milliseks kujunevad detailid, on selge, et kultuuri pakkumine ja tarbimine muutub kallimaks. See ei pruugi aga tingimata olla halb.

Võime näha ühe kindla tegevusharu väljakujunemist, kus lisaks ürituste toitlustamise pakkujatele, turvateenuste pakkujatele, inventari pakkujatele ja teistele lisanduvad ka koroonatestijate pakkujad.