12 lugu nädalavahetusse: 30 aastat kadunud õe lugu, Venemaa luurajad Eestis, koroonaajal kasvas ilulõikuste arv

Et oleks midagi magusat lugemise kõrvale, pakub ajakiri Oma Maitse välja hea retsepti: Kõige lihtsam küpsetis nädalavahetuse sissejuhatuseks - croissant'i-vorm mustikate ja sidruniga .

Marina Kaljurand: ma ei saa Jüri Ratasesse suhtuda lugupidamisega pärast seda, kui ta moodustas valitsuse EKRE-ga

„Löristasin laste koolilõpetamistel, poja pulmas, lapselapse lasteaiapeol," tunnistab europarlamendi liige. „Hakkan kergesti nutma, kui on mõni hingeline ja ilus hetk."

NÄOD JA NIMED | Vene luurajad, kes käivad Eestis, Lätis ja Leedus

Üle Euroopa mürgitamiste, plahvatuste, tapmiste ning riigipöördekatsete korraldamisega silma paistnud Venemaa luurajad on saanud vabalt ringi liikuda ka nii Eestis, Lätis kui Leedus.

Mari-Anne Härma: COVID-19 lõpp paistab, aga sellele järgnev uus pandeemia on paratamatus

„Turistid lähevad Hiinas hea meelega elusloomade turule, sest eksootiline toit on põnev. Samamoodi on uudne kogemus hoida koaalat süles. Inimene ei mõtle, et uudne võib olla ka viirus, mis loomalt sinule tuleb. Tegelikult ei tasu koaalat reisil sülle krabada," nendib terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.