12 lugu nädalavahetusse: Karmen Joller langes pettur-ema ohvriks, Skype'i-miljardäri edu, uskumatud leiud kodudest

Viirus saatis lapsed lasteaedadest-koolidest koju ja isad-emad kodukontorisse. Kes valmistab lõunad? Kes õpetab, kes mängib, kes viib õue jalutama? Praxise värske analüüs näitab, et pandeemia tõi just naistele kaasa palju suurema töökoormuse kui meestele. Loe katkeid naiste intervjuudest!

Skype'i looja ja tänu selle müügile rikastunud Zennström tunnistab eksklusiivintervjuus Ärilehele, et on kahjuks jätnud investeerimata nii mõnessegi Eesti start-up-eduloosse, kuigi seda on pakutud. Mis firma see oli? Mida arvab Zennström Eesti idusektorist, loe intervjuust.