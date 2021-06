KÕNE KOOLILÕPETAJATELE | Ott Pärna: tehke bakalaureus Eestis ja magister edasi välismaal

Hea Rocca al Mare koolipere!

Ma olen Ott Pärna, Lola Maria isa, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor, ettevõtja ja spordiaktivist.

Mul on suur au ja võimalus tänas siin, teie ees, lapsevanemate nimel, oma mõtteid jagada.

“Head kooliteed, Lola!”

Sellise pealkirjaga loo kirjutasin ma 1. septembri Postimehes. Aasta oli siis 2009.

See oli päev, mil te kõik, kallid lõpetajad, oma kooliteed alustasite. Osad teist tegid seda kohe algusest peale RAMis. Lola aga alustas kooliteed Tallinna 21. Koolist ja jõudus RAMi läbi õpingute Inglismaal ning Viimsi Koolis.

Nii nagu kooliteed, on ka inimeste elukaared erinevad. Ja see on täitsa OKEY. Mõned on püsivamad ja liiguvad otse oma sihtide suunas. Nemad on tihti spetsialisti tüüpi inimesed. Teiste taust, hobid ja huvid on kirjumad. Nendest saavad näiteks ettevõtjad, projektijuhid, müügimehed.

Kui esimesed on ehk pisut introvertsed ja teised valdavalt ekstravertsed, siis olge mureta, nii ühed kui teised on maailmale vajalikud ning teevad seda omal moel paremaks.