„Ameerikas ei varise majad lihtsalt niimoodi kokku,” lausus pärast 24. juuni esimestel tundidel toimunud õnnetust Miami äärelinna meer Charles Burkett kahetsusega. „Selle hoonega oli midagi väga-väga valesti ja me peame selle põhjuseni jõudma. Kuid mitte täna, homme ega veel pikka aega, sest meie prioriteet on inimesed sealt eluga välja tuua.”

Miamis päästeoperatsioonil on viimased viis ööpäeva osalenud üle 300 päästja, oma abiväe ookeaniäärsesse Surfside’i on saatnud ka naaberriik Mehhiko ja tragöödias 20 kodaniku kaotamisest teatanud Iisrael. Sellest hoolimata on suurem osa varingu ajal kortermajas viibinud inimesi endiselt leidmata.