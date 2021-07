ARVUSTUS | Lavastus, mis tõestab, et Eesti teatri tulevik on helge

„Kasuema” on paljudele eestlastele armsaks saanud raamatu „Kadri” teine osa, mis viib teatripubliku tagasi nõukogudeaegsesse Eestisse. Emajõe Suveteatri lavastus järgib üsna täpselt Silvia Rannamaa kirjutatud raamatu sisu ja tegelasi, peamine teema on internaatkool. Kui raamatus on vahel juttu ka Kadri elust väljaspool kooli, siis lavastuses on põhiline teema õpilaste omavahelised probleemid. Lugu on siiski samanimelise raamatuga põnevalt sarnane, isegi iseloomult ja välimuselt tunduvad karakterid just sellised, nagu raamatut lugedes võib neid ette kujutada.