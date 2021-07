Rainer Pesti: me tõmbame 30 aasta peale mõeldud CO2 mahu korstnatest läbi seitsme aastaga

Reaalsus on see, et maailmas emiteeritakse keskmiselt 42 gigatonni CO2-te aastas. Oleme 2,5 aastaga juba 100G/tonni sellest kolmekümneks aastaks mõeldud 420-st gigatonnist ära kasutanud.