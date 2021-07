ERISAADE | Kliimaekspert: oleme oma võimaluse maha maganud. Martin Helme ajab puhast demagoogiat

Eestimaa looduse fondi kliimaekspert Piret Väinsalu sõnul on vähemalt astutud esimesi reaalseid samme seniste deklaratsioonide kõrvale. „Pole aga naiivne arvata, et ette pandu poleks saavutatav, see on kättevõtmise asi," märkis ta. „Kuid kui mõelda ambitsioonile saavutad 1,5 kraadi tööstuseelse tasemega võrreldes, jääb see väga kaugele."