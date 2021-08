DELFI DOKK: Vaata filmi Ülo Nugisest – lugu direktorist ja poliitikust, kelle haamrilöök tõi Eestile vabaduse ja rõõmupisarad

Ülemnõukogu juhi Ülo Nugise jõuline haamrilöök 20. augustil 1991 kinnitas Eesti iseseisvuse taastamise – see oli erakordne vastuhakk Moskva ülemvõimule, vaatamata, et õhk oli täis hirmu ja teadmatust. Just Nugise dramaatilisest ja emotsioonidest tulvil teekonnast räägibki dokumentaalfilm „Riigikogu direktor“. Film kestab veidi üle tunni ning seda saavad vaadata kõik Delfi Kogupaketi tellijad.