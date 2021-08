NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Putin, Ilona Kaldre ja Katrin Lust on veel populaarsemad kui Kõlvart või Kaljulaid

nohh-teater: Nohh-teatri mehe pettumus võis olla suur kui sai käidud kuu aega kirikus ja ei näinudki seal mingeid metsikuid keskaegseid rituaale ega üleskutseid vaenlasi tuleriidale või rattale panna. Selge see, et kirik on läbi aegade enda sekka tõmmanud psühhe ja heidikuid, nii ka tänapäeval. Muidugi on tänaste luteri pappide IQ võrdlemisi madal ja sellised sobivadki veel ainult surmaeelikuid viimse päeva kohtuga ähvardama. Levila ja EPLi artiklitest ma siiski mingit sensatsiooni ei leidnud ning klikimaigulised pealkirjad ei vasta reaalsele sisule. See on ju loogiline, et Savisaare partei, mis on alati kirikuga flirtinud ja ainsana usuinimestele tähele pööranud, teeb seda ka võimul olles. See ei tee Viilmad andekaks „PR-meheks” vaid see on vaid kokkusattumus. Need luteri kiriku rahaasjad pole ka teab, mis põnevad, sest raha seal pole. Ajakirjanikud tahavad näha, kus raha on, siis vaadaku mis masinatega sõidavad Moskva kiriku pomod. Aga selle katki hammustamiseks pole vast ei keeleoskust ega ajusid. Selle asemel pakutakse lugejale oma kinnisideid ja mingeid inglisekeelse ajakirjanduse stampe meedia pähe.”