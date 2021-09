Heiki Suurkask: ära usu trolli juttu

Kui tõsiselt võetav teadlane midagi väitma hakkab, üritab ta enne siiski kontrollida, kas on argumente, mis väite võimatuks muudavad. Sama peaks kehtima Noel Fosteri nime all Eesti Päevalehes 14. septembril avaldatud artikli „Eestlane, Kremli troll räägib sulle tõtt” põhiliste väidete kohta.

Kuigi artikkel ise on suhteliselt adekvaatne, jääb kõlama põhiline tees, mille kohaselt Kremli trollid levitavat vaid tõest, faktidele rajatud infot. Väide on seda pöörasem, et juba aastaid oleme näinud enneolematu ulatusega üleilmseid valede levitamise (USA presidendivalimistesse sekkumise, vandenõuteooriate külvamise, COVID-19 eitamise jne) kampaaniaid, mille vallapäästmises on algusest peale olnud põhjust süüdistada nimelt Venemaa propagandamasinat.

Ja seega, põhjendatud kahtlus ütleb, et autori väide „Kremli troll räägib tõtt” lihtsalt ei vasta tõele, töötagu inimese nii mainekas ülikool kui tahes. See, et mõni teine teadlane on tema väitega nõus, ei ole pädev argument, kui ülejäänud ja vabalt kättesaadav info paneb väite tervikuna kahtluse alla.