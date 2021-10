ARVUSTUS | Publik kohtumõistja rollis

„Terror” on kohtudraama, mille lahenduse otsustab iga etenduse lõpus vandekohtunike rolli seatud publik. Süüdi või süütu? Inimlik valik või lubamatu keelust üleastumine? Iga etendus annab uue vastuse.

Alates 2001. aastal New Yorgis maailma kaubanduskeskusele korraldatud terrorirünnakutest on läänemaailm elanud üha kasvavas terrorismiohus. Lennukite kaaperdamised, massitulistamised või enesetaputerroristide rünnakud pole enam haruldus ning sääraste võikate tegude toimumise ees ei saa pead liiva alla peita isegi turvalises Eestis. On kahtlemata sümboolne, et kaksiktornide langemise 20. aastapäeva meenutamiseks esietendub Vanemuises „Terror”, mille lugu algab samuti kaaperdatud lennukist. Lavastus ei too vaatajate ette siiski katastroofi, vaid analüüsib juhtunut tagantjärele.