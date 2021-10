VALIMISKONTROLL | Kas Isamaa võimule tulekul Tartus saabki heade mõtete linnast Eesti vabariigi pealinn?

Isamaa lubadus nr 1 Tartus: „ Tartu pealinnaks! - Tartu on Eesti kõrgharidus- ja teaduskeskusena ning kogu Põhja-Euroopa ühe mõjukaima kultuurikeskusena kogu Eesti tasakaalustatud arengu eestvedaja. Siia tuleb julgelt tuua senisest oluliselt rohkem ministeeriume ja riigiasutusi."

Kontrollime kas lubadus vastab valimiste heale tavale ning on kooskõlas kohalike omavalitsustele antud pädevustega.

Vastavalt põhiseadusele on seaduseelnõu algatamise pädevus riigikogu liikmel, parlamendis tegutseval fraktsioonil, riigikogu komisjonil ja Eesti valitsusel. (Põhiseaduse muutmist võib algatada ka president.) (Eesti Vabariigi põhiseadus § 103) (vt ka seda Päevalehe artiklit ). Seega kohalikel omavalitsustel siinkohal pädevust ei ole ja ministeeriumid otsustava Vabariigi Valitsuse kinnitusel ise, kus nad asuvad.

Hetkel on ametlikult Eesti pealinnaks Tallinn. See on paika pandud Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusega (§5). Ka seda ei saa muuta kohalik omavalitsus.