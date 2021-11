SUUR VÕRDLUS | Üheksa meditsiinieksperti: Covid-19 läbipõdemine on lastele ohtlikum kui vaktsineerimine

Koroonaviiruse kolmas laine on tabanud Eestit väga raskelt, suurendades ühiskonnas vastuolusid ja pingeid. Inimestel on raske eristada väärinfot nendest teadmistest, mis põhinevad teaduslikel faktidel. Valitsuse vastuolulised sõnumid ja opositsioonipoliitikute vastutustundetu kemplemine peegeldub igapäevaselt meediaväljaannetes, külvates inimestes segadust ja suunates nad otsustele, mis mõjutavad iga üksikisiku tervist ja elu.

Meedikutena näeme oma töös igapäevaselt, kui oluline on sõna vastutus, mis aitab inimesel teha teadlik, faktidel ning tõenduspõhisel infol põhinev otsus oma tervist puudutavates küsimustes. Viimase kahe kuu vältel on üha sagedamini ilmunud peavoolumeedias artikleid, mis sisaldavad kontrollimata teavet ja vastutustundetuid fantaasiaid, vähendades inimestes usaldust meedikute, tõenduspõhise meditsiini ja meditsiiniteaduse ning vaktsineerimise suhtes.

Ekslik info võib maksta kellegi elu või tervise

Keegi meist ei soovi, et inimesed haigestuksid, kannataksid haigusest tulenevate tüsistuste käes või kaotaksid oma lähedase seetõttu, et lähtusid otsuseid tehes valeinfost. Meie missioon teadlaste ja meedikutena on lähtuda tõenduspõhisest, teaduslike uuringutega põhistatud informatsioonist ning peamine – hoida ja kaitsta patsiente, andes neile vaid usaldusväärset teavet nii haiguste kui ka nende ennetamise võimaluste kohta.

Meil on raske täita seda missiooni, kui leidub üksikuid teadustööga kokku puutunud inimesi võimeedikuid, kes levitavad kontrollimata seisukohti ja fantaasiamaailma kuuluvaid ideid teadusliku tõe pähe.

Alguses viidatud Alar Aabi artiklis on mõned jämedad vead artikli veebis avaldamisest saadik küll tekstis ära parandatud, kuid paljude lugejateni need kardetavasti ikkagi jõudsid. Siinkohal toome välja artikli vigaselt käsitletud teemadest kõige probleemsemad ja esitame iga antud teema kohta omapoolse analüüsi.

1. väide.

Artikli alguses on esitatud väiteid Rootsi kohta, nagu seal oleks surmajuhtumite arv ühe miljoni elaniku kohta üks Euroopa Ühenduse väiksemaid ja et Rootsis on ühiskonda hoitud väga avatuna.

Tegelikkus: Pandeemia ajal rakendatud meetmete võrdlemisel kasutatakse Oxfordi teadlaste poolt loodud meetmete indeksit (stringency index). Kui vaadata Rootsi reaktsioone pandeemiale, siis selle indeksi alusel Rootsi meetmed olnud rangemad kui Eestis, seda alates juunist 2020 kuni 2. novembrini 2021. Rootsis on kehtinud piirangud kogunemistele (näiteks möödunud sügistalvise laine ajal ei tohtinud koguneda üle 8 inimese), samuti olid üsna ranged soovitused distantsi hoidmiseks ja kodutööks ning neid soovitusi ka järgiti. Palju kasutatakse argumendina väidet, et Rootsis on koolid lahti olnud, kuid ka see väide vastab tõele vaid algkoolide osas. Rootsi on rakendanud vanema kooliastme distantsõpet nii 2020. aasta kevadel kui ka 2020/2021 õppeaasta talvel, samuti on pikalt distantsõpet rakendatud kõrgkoolides.

Rootsi COVID-19 surmajuhtumite arv 1 miljoni elaniku kohta ei ole mitte üks Euroopa Liidu väiksemaid, vaid on keskmise näitaja lähedal (kõige kõrgem on see Bulgaaria, Ungari, Tšehhi ja Rumeenia puhul), võrreldes naaberriikidega on see näitaja aga oluliselt suurem (vt joonis).