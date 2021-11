PÄEVA TEEMA | Arstiteadlane Alar Aab: laste koroonasurmad – kardetud katastroof, mis jäigi tulemata

Mida siis Rootsis tehakse teistmoodi ja mida me enda jaoks võiksime õppida nii laste vaktsineerimise põhjendatuse kui koolide avatuse küsimuses?

Isiklikult arvan, et suurim erinevus Rootsi ja Eesti vahel on vabatahtliku vaktsineerimise põhimõtte järgimine Rootsis ja sundvaktsineerimise poliitika läbiviimine Eestis.

Tõõtanud ise palju aastaid immunoloogiliste teadusprobleemidega, olen oma seisukohal, et meie immuunsüsteemiga ei tohiks mängida, kui see tõesti väga vajalik pole - eriti laste korral.