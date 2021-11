FAKTIKONTROLL | PERH-i esindaja lükkas ümber anonüümse töötaja valeväited. Koroonaõed saavad kõrgemat palka, öösiti keegi patsiente üksinda ei jälgi

Vaatame väite kaupa üle, mida Facebookis Regionaalhaigla koroonaosakondade töö kohta kirjutati ja kuidas on asi tegelikkuses.

Postituses väidetakse, et PERH-is on hetkel vaid kaks koroonaosakonda. “Seda on kaks korda vähem, kui eelmine kord eelmisel talvel. On kuuldused, et haigla hoiab majanduslikult kokku.”

Regionaalhaigla õendusdirektor Katre Zirel ütles, et tegemist on valeväitega. “Regionaalhaiglas on praegu viis COVID-osakonda, mis tegelevad COVID-patsientide raviga.”

Otseselt vale on ka väide, nagu poleks koroonaosakonnas töötavate õdede-hooldajate töö kõrgemalt tasustatud. Zirel selgitas Päevalehele, et kõikide lainete ajal on COVID-üksustes töötajad tasustatud 1,5-kordselt, nii ka praegu. “Kindlasti ei saa väita, et COVID-osakonnas töötamine oleks töötajatele väga meelepärane. Iga arst, õde ja hooldaja sooviks täna COVID-osakonna asemel teha pigem tööd oma erialases osakonnas.”

Lausvale on ka väita, nagu oleks öösel koroonaosakonnas vahepeal valves vaid üks õde. Zirel vahendas, et öösiti on kõikides palatiosakondades tööl vähemalt kaks õde ja hooldaja.

Postitusega püütakse maalida pilti nagu poleks haigla koroonaviirusega hädas ning vaid meedias on maalitud keeruline olukord. Näiteks väidetakse, et töötajad ei pea kandma koroonapatsientidega töötades enam tõsist kaitsevarustust, vaid ainult prille, kaitsemaski. Samas öeldakse, et töötajatel on hirm koroonaosakonnas tegutseda.

Zirel tuletab meelde, et viiruse kohta on vahepeal palju õpitud ning PERH-i töötajad vahepeal vaktsineeritud. “Töötajaid on koolitatud ning tagasiside on hoopis vastupidine ehk töötajate sõnul on töötamine COVID-osakondades muutunud oluliselt lihtsamaks . Personal ei pea viibima kogu aeg täis-isikukaitsevahendites ja näiteks õepostis viibides võivad nad kasutada vaid respiraatorit, prille ja kaitsekindaid.”