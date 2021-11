Iisraeli ekspert: jutt genotsiidi eest põgenevatest jeziididest on puhas vene propaganda

Viimase nädala jooksul on vene ja valgevene meedia pannud Poola piiril toimuva kajastuses rõhku sellele, et Valgevene kaudu saabunud Lähis-Ida migrantide hulgas on suur hulk genotsiidi eest põgenevaid jeziide. Šmulevitši sõnul ei pea see paika ja on tehtud selleks, et manipuleerida lääne avaliku arvamusega.

See on puhas vene propaganda!