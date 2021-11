Kas kultuuritegelaste roll ühiskonnas on hääbumas?

Kes või mis on üldse mõjukas? Kas mõju tuleks mõõta rahas või ideedes? Iga koostatav pingerida on subjektiivne. Roosabanaanikese sihtgrupi jaoks võib Parvel Pruunsild olla tundmatu ja vastupidi. Tuleb ka silmas pidada, et mõjukate edetabeli on koostanud Ekspress Meedia töötajad ehk eelkureeritud valim inimesi, olgugi eri toimetustest, nii et nad on eri elualade asjatundjad.

Huvitav, millise nimekirja saaks, kui korraldaks sellise hääletuse rahva hulgas? Kas mõjukaks saaks Tommy Cash, mõni laulupeo üldjuht või hoopis keegi, kelle oleme unustanud – mõni aasta isa või ema? Kus on NOËP, Kris Lemsalu või Andrei Ivanov? Või tädi Maali, kes Eesti elu tegelikult üleval hoiab?