Urmas Reinsalu: Lääne jõuetusele järgneks Venemaa täiemahuline pealetungioperatsioon Ukrainasse

Putini siht on üles ehitada Vene impeerium. Valgevene monteerimine Venemaa külge on hind, mida Lukašenka maksab võimul püsimise eest. Kuid Venemaa ei saa kunagi impeeriumiks, kui ta ei kontrolli Ukrainat. Just EL-Ukraina assotsiatsioonileppe Putini survel alla kirjutamata jätmine oli kaheksa aastat tagasi detonaatoriks Janukovõtši kukkumisele.

Nüüd on Venemaa koondanud Ukraina piiridele ja Ukrainasse üle 100 000 sõduri. Dnepri idakalda vallutamise plaanid on avalikud. Seda ajal, kui Putin eeldab Lääne nõrkust ning Euroopa on energiakriisis.