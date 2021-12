ERISAADE | Arvamuskonkursi võitja Kunter Tätte: igaüks peaks saama liikuda sinna, kus tal on parem elu

Tema sõnul on eestlaste arvamus eriti majanduspagulastest olnud juba mõnda aega üsna halb. „Kui vaadata Facebookis reaktsioone, siis kui paaditäis immigrante läheb põhja, on seal valdavalt naerunäod, muude immigrantide uudiste puhul aga kurjad näod. See kõik on nende suhtes nii halb ja ebainimlik. Leidsingi, et keegi võiks kajastada seda teisest vaatenurgast. Äkki oleme ka ise süüdi, et nad kõik tahavad siia tulla."