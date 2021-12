FAKTIKONTROLL | C-vitamiin, tsink ja männiokkatee ei aita koroonavaktsiini kehast välja uhtuda

Postitusel on üle saja kommentaari ning see on mõne päevaga jõudnud üle 20 000 inimeseni.

Kuidas on asi päriselt?



Kui C-vitamiini on soovitanud tõveeitajad võtta ainuõige ravimina juba koroonapandeemia algusest, siis aegamööda on neile lisandunud muuhulgas ka tsink ning magneesium. Faktikontroll on varasemaltki (1) kajastanud, et viirushaigusi, sh koroonaviirust, C-vitamiin, tsink ega magneesium ei paranda.

Tsingikultusele pani alusele USA-s tegutsev Vladimir Zelenko, kes töötas välja “Zelenko protokolli”, mille üks osa oli muuhulgas tsink. Koroonaraviks ettenähtud ravimikokteil nägi ette tsingi, HCQ ehk hüdroksüklorokviini ning asitromütsiini (antibiootikumi liik teatud infektsioonide raviks) tarvitamist. Malaariaravimi hüdroksüklorokviini kasutamine koroonaravis on hetkel lubatud kliiniliste uuringute raames (2).

Ideed koroonavaktsiinist puhastumiseks hakkasid ringlema selle aasta sügisel, kui internetti tekkis soovitus, et ohtliku boorhappe vann võiks inimese seest Covid-19 vaktsiini “välja imeda”. Arstid ja teadlased on meelde tuletanud, et puhastusvahendites supelda pole esiteks kuigi tark teguviis, aga teiseks ei saa ka vaktsiini immuunsuse tekkeprotsessi tagasi lükata (3). Viimast teeb ainult aeg.

Tsinki ja magneesiumi ühekaupa on vaktsiinitoimetest vabanemiseks soovitanud tarbida ka kodumaised vaktsiinivastased varasemalt. Koos imeainega TRS - mis tegelikult lihtlabane destilleeritud vesi on (4) - lubatakse lapsevanematele internetifoorumites, et just tsink ja 70-eurone imevesi tervendavad lapse autismist. Tsink peaks kehast välja uhtuma üleliigsed raskemetallid. Kuigi metallimürgistus on võimalik, on osa metallidest organismis ka vajalikud. Lisaks tegelevad tavapärase organismi puhastustööga neerud, seedesüsteem ja meie nahk pidevalt. Näiteks lastel ei tohiks omavolilist “puhastuskuuri” ilma arstiga konsulteerimata alustada (5).

Männiokka teed peaks jooma 7 ämbritäit, et kasu tõuseks