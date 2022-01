FAKTIKONTROLL | Saksa vanaema koerakesega ei arreteeritud maski puudumise tõttu

Eestikeelses sotsiaalmeedias on jõudnud 10 000 silmapaarini video, mis on võetud Twitterist. Video juurde on kirjutatud, et tegemist on "Politsei terroriga Saksamaal" ning et videos toimuv olukord meenutab "Natsi-Saksamaad". Ähvardatakse, et kui inimesed Eestis võimudele vastu ei hakka, võib säärane kohtlemine jõuda ka Eestisse.

Videos on näha daam koera jalutamas, kes politseinikega vaidleb. Mida ütleb politsei, pole hästi kuulda, kuid naine vaidleb vastu, öeldes politseile "Ei, ma pole öelnud. Ma ei öelnud, et teie hull olete, ütlesin, et olukord on hull. [...] Teil pole vaja sada korda korrutada, mida ma ei öelnud. [...] Näib, et te ei saa asjast aru".

("Nein, hab ich nicht. Ich hab gesagt dass es hier total bekloppt ist, diese Aktion. Ich hab auch nicht gesagt Sie sind bekloppt [...] Sie brauchen nicht hundert mal überholen was ich nicht gesagt habe. [...] Wahrscheinlich verstehen Sie es nicht.")

Naine ärritub, et politseinik küsitlemist jätkab, tõukleb ja seepeale peetakse ta kinni.

Kuidas on asi päriselt?



Kuigi video teeb tiire sotsiaalmeedias alles nüüd, pärineb see tegelikult eelmise aasta aprillist. See on filmitud Švaabimaal Kemptenis. Kohalik meediakanal Allgäu.tv, mida ka Twitteri videos näha on, on teinud sündmusest ka uudise (1).

17. aprillil 2021 toimus Kemptenis kaks vandenõuteoreetilise rühmituse Querdenken protesti. Sel ajal kehtis piirkonnas koroonapiirangute tõttu kogunemiskeeld. Sellest hoolimata andis linnavalitsus ühe protesti korraldamiseks loa, teise keelas ära just ettekäändel, et üks on juba toimumas. (2)

Querdenkenist oleme juba kirjutanud. Kuigi situatsiooni videos võrreldakse natsidega, siis tegelikult on just Saksamaa vandenõuteoreetikud need, kes on tähelepanu pälvinud Goebbelsi tsitaatide ja juudivastaste seisukohtadega.