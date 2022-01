Tunnustan Kaarel Vanamöldrit ja Janet Laidlat liitumast Eesti ajaloo sõlmpunktide avaliku diskussiooniga. Nende mulle oponeerivas artiklis on palju huvitavat.

Juhtisin tähelepanu, et varauusaja Eestimaa aadlike heakskiidetud kroonikates on juttu eestlaste uhkest muistsest kuningriigist. Näib märkimisväärne, et tollastes pingelistes suhetes keskvõimuga õigustas aadel oma privileege mitte saksa (?) eliidi, vaid just eestlaste uhke ajaloo rõhutamisega.