NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Kaja Kallas on seltsimees Švonder"

MV: „Jah, saan aru, kui miljonär nuriseb, et nii kallis nüüd. Aga tavaline palgatöötaja, kes saab nt 1500 kätte, teda karistatakse nüüd küll ju, kuna ta ei kvalifitseeru toetusele. Samas see 1500 nüüd kuus just miljunääriks ka ei tee. Nõme teema nii või naa. Krt, digiriik, andmed, palgad kõik teada. Mõtelge siis välja toetused vastavalt sissetulekutele- nagu soomes liiklustrahvid, kui ikka oled miljunäär siis maksad vastavalt ka sissetulekule trahvi. Siin võiks ju hetkel samaa rakendada pöördvõrdeliselt.”

hääl armastuse saalist: „Aga mulle näib, et vaid rikkurite pärast meie erakonnad muretsevad, mis muu vägi ajab neid kilekottidega raha tassima, rollotama ja muud koerust tegema. Tantsivad nad ainult kõige rikkamate pilli järele, sest nende annetusteta peaksid noorerakondlased kuskil Balti jaama maa-aluses tunnelis erakonna jaoks raha kerjama. Ja küll neile ka kõik mitmekordselt kinni makstakse kuskil mujal. Probleem on kõik ülejäänud: väike-ja keskmised ettevõtjad, pensionärid, töölised, üksikemad, keskklassi linnaelanikud jne. Mis mõtet on mingite PR-trikkidega inimeste tähelepanu mujale suunata ja oodata, et ilmad soojaks läheksid ja aprill kätte jõuaks. Kaja Kallasele ja Jaak Aabile teadmiseks, et selle aja jooksul laekub inimestele veel kahe talvekuu arve, ega parasvöötmes tali siis detsembriga ei lõppe. Vaja on ikka lahendust, börsilt lahkumise, piirhinna kehtestamise, tootmise suurendamise või millegi muu näol. See almus ja koorukesed eelarvest, mida nad plaanivad laia žestiga Savisaare traditsioonides jagama hakata ei lahenda ju probleemi. Pealegi Eesti on nii mannetu ametnike riik, et ilmselt lüüakse suur osa neist toetust lihtsalt mingite bürokraatia toimingute peal sirgeks.”

Nädal hakkas pihta sealt, kus eelmine lõppes- elektrist. Eelmine nädal tabas paljusid Eesti elanikke ebameeldiva üllatusena võrreldes varasemaga kordades kasvanud elektriarved. Sellega seoses on päevakorda kerkinud „kes on süüdi?” ja „mida teha?”. Aga mitte ainult. Kuna paljud inimesed on sotsiaalmeedias oma elektriarved avalikustanud, siis mingis segmendis liikus arutelu fookus olukorralt endalt sellele kui palju ühel või teisel „pappi” ja „ruute” on. Keskerakondlasest minister Jaak Aab õhutas seda omalt poolt kaasa, teatades, et „rikkurite pärast pole vaja muretseda”. Kommentaariumis oli selle kohta ka eriarvamusi.

Irrah: „Selline õigustav kirjatükk tekitab lihtsalt lisavastikust - igaüks võib soovi korral lugeda, mida helme haige aju seal välja mõtles. Selleni annab ikka küündida ja päris normaalne selline inimene, kellele on olulised "pereväärtused" ja "traditsiooniline perekond", olla küll ei saa. On muidugi iseäranis kõnekas, et helmede troika pole selle kurjategija kohta mdagi öelda. Muidu mõistame hukka, aga kui tegemist on enda klanni liikmega, siis õigustame või oleme vait. Kui see süüdimõistetud kurjategija tõesti ausalt ja siiralt kahetseks, siis võiks ju aru saada. Aga et stiil on selline iseennastõigustav ja tegelikult kuritegu salgav, siis ilmselt oleks pidanud vangis istuma. Mingit garantiid, et helme ennast ohjeldada suudab, ju pole.”

lollor: „Sellised tüübid on väga kavalad ja ega see tema kirjutis siin ka on suht samasuguse laadiga nagu too tema kirjutis seal armastusesaalis. Eesmärk on ju üks, seal ta püüdis lapsi ära rääkida aga siin püüab meid oma libeda artikliga ära rääkida ja panna uskuma, et ta on lahe ja ok ja täitsa süütu.”

Gentle Wolf: „Absoluutselt nõus, et „KÕIK” pensionärid ei ole abivajajad. Nagu me teada saime, siis vähemalt 2 (loe kaks) seda ei vaja. Küllap mõni on veel. Aga enamus pensionäre ja tavalisi keskklassi inimesi on hädas. Kusjuures masendav on lugeda, et meie e-tiigrikesel polegi võimekust e-lahenduste abil abivajamist korraldada!?”

Allan Meriküla: „Inimesed vaatavad selle olukorra varsti nii üle, et see jurakate kollektiiv sealt Toompealt võetakse jõuga maha ja kogu lugu. See pillikeel on ühiskonnas juba nii pingul, et ilmselt enam kaua ei lähe. Aasta lõpuks on üks tavaline keskklassi pere tõsises vaesusriskis ja kui läheb keskklass, siis läheb ka valitsus - ükskõik kuidas aga läheb.”

Valdur Kurk: „Kaja Kallas meenutab kangesti viimasel nädalal seltsimees Švonderit, kes tuli Bulgakovi „Koera südames” professor Preobraženski juurde ja teata, et „teil on seitse tuba, võtame viis ära”. Kallas pole absoluutselt tahtnud tegeleda probleemi endaga, veel vähem lahenduse otsimisega. Selle pärast ässitab ta hoopis inimesi üksteisele kallale, et need tegeleksid sellega kui palju naabril vara on ja kui suures majas elab Koit Toome. See pole hetkel üldse oluline, sest Eesti inimestel ja väikestel ning keskmistel ettevõtjatel (suured on nagunii seotud parteide ja poliitikutega ning küll neile erand tehakse kui vaja) tõmmatakse praegu kõrid kinni, asi pole ju enam elektriarves, kui energiakandjate ja kütusehinnad niimoodi kasvavad, kasvavad vastavalt hinnad, mingi väiksem ja keskmine äri kaotab mõtte ning inimesed oma töö. See on praegu oluline.”

Neljapäeval sai jätku ajaloodiskussioon, mille keskmeks on ajaloodoktorant Kristjan Oad. Enne jõule jõudis ära ilmuda Oadi seisukohti kritiseeriv artikkel, mille autoriteks olid Janet Laidla ja Kaarel Vanamölder. Oad vastas oma oponentidele, ta kirjutab järgmist: „Juhtisin tähelepanu, et varauusaja Eestimaa aadlike heakskiidetud kroonikates on juttu eestlaste uhkest muistsest kuningriigist. Näib märkimisväärne, et tollastes pingelistes suhetes keskvõimuga õigustas aadel oma privileege mitte saksa (?) eliidi, vaid just eestlaste uhke ajaloo rõhutamisega. Vastuargumendina on esitatud mõte, et kroonikate “eestlased” polnud uusaja eestlaste esivanemad, vaid hoopis muinasgermaanlased, sest samade kroonikate järgi kandsid eestlaste nime antiikajal germaanlased, kes siis rändasid Eestist ära ja eestlaste nime võtsid üle siia tulnud soomeugrilased. Siiski käis kirjeldus eestlaste muinasriigist kroonikates märksa hilisema aja kohta kui germaani-eestlaste aeg. Nood rändasid selle narratiivi järgi ära juba antiikajal.” Kommentaariumis ajaloodiskussioon jätkus.

jeesus maria: „Miks seda vaimuvaesust promotakse? Keegi võiks doktorandile mõista anda, et ta ei ole suurem asi ajaloolane.”

täitsa haige jutt eestlaste ülistamisest: „Tegelikult aadlikud sülitasid eestlaste kui matsirahva peale.”

Noojaah: „Noormees üritab kangekaelselt ajalugu omatahtsi ümber kirjutada. Selline meie väike Putin.”

Tegelikult: „Tegelikult oleme me siin regiooni kõige vanem ja lõvim rahvas. Ülejäänud on altcoinid. Me tulime sealt alt. Juba ammu enne seda, kui need kes hiljem tulid ja ikkagi veel maha jäid. Me tulime siia mööda maad, läbi soode ja rabade ja meid tõmbas siia kindel maapind. Nõrgad jäid maha ja veel nõrgemad tulid mööda jää äärt ning said teiselepoole vett. Meie oleme tõeline viikingite juur.”

EPLi LP suur intervjuu oli keskerakondlasest riigikogulase Martin Repinskiga, kel nagu Hunt Kriimsilmal on üheksa ametit. Ta oskab keevitajatööd, kasvatab kitsi ja teeb nende piimast juustu, vajutab nuppe juba mitmendas riigikogu koosseisus, jõudis olla ka maaeluminister ning Jõhvi vallavanem. Ning nüüd keerab ta ka rooli firmas Bolt. Rahvasaadik avas tulevikuplaane ja teatas, et tal on plaan oma tegevust veel laiendada: „ Pean tunnistama: ma ei olegi enam ainult Boltis. Juba kolmandat päeva olen Yandexis ka. Detsembris tuli tellimusi kogu aeg, aga jaanuari algus oli hästi vaikne. Ühel hommikul kell pool seitse istusin Viimsis ja vaatasin, et ühtegi autot ei ole ja ainsatki tellimust ka mitte. Tegin Yandexi lahti, seda oli võimalik tellida. Registreerisin end kohe Yandexis ära, samal päeval käisin neile autot näitamas ja nüüd olen kaks päeva sõitnud nii, et mõlemad äpid on lahti. Kui ühest tuleb tellimus, panen teise kinni. Ainult üks kord on juhtunud, et tellimus tuli mõlemast korraga. Siis eelistasin Bolti. Oma blogis räägiksin peale taksosõidu ka muudest sissetulekutest. Näitan, kuidas ma investeerin ja kuidas portfell kasvab. Ilmselt oleks see venekeelne.” Arvamusi ja hinnanguid Repinski tegevusele leidus seinast-seina.

Vot: „Ammu on ju teada fakt et kahe-kolme erineva töökoha vahet joostes ei tahta neist ühtegi korralikult. Seega kahte ühes tehes on töötulemusek praak”

jõumees jõnn: „Repinski on tubli mees, lapsi teeb ja tööd teeb. Mida te haugute ta kallal?”

Vana mees maalt: „Küsimus. Martin, rahvas maksab sulle oma maksudest suurt raha. Kuluhüvitisi

Mida sa siis rahva jaoks oled teinud??? Sõidad taksot tööajast??? Kas sul endal tõesti häbi ei ole??? Mis tase see siis on..?? Selline tunne, et elu ja partei on sind aidanud riigikokku, aga su ajutase, on ikka seal kitselaudas viglaga sõnnikut viskamas...”

eid_152d7c1517c85a: „Mis siin vinguda. Kôik taksot sôitma! Aga artiklit lugedes kontrollisin vahepeal igaks juhuks, et ega see Ekspressi Kranaadi oma ei ole.”