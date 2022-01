FAKTIKONTROLL | Kas Kaja Kallasel on õigus, et tuuleenergia on põlevkivist oluliselt odavam?

Lisaks on märkimisväärne, et enamikus maailma riikidest ei ole Euroopaga võrreldavaid süsinikumakse, mis teevad Eestis fossiilkütused veelgi kallimaks. Kuna tuuleparkide ehitamise hind langeb uute lahenduste tõttu kiiresti ning CO2-kvoodid võivad veelgi tõusta, on tõenäoline, et hinnavahe tõuseb veelgi.