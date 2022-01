REPORTAAŽ | Tagasi lapsepõlve: „Pac-Man”, „Guitar Hero” ja Dendy

Just sellistes keldrites nagu näituse „VGA” („Video Games and Arts” ehk „Videomängud ja kunst”) esimene ruum said 1990-ndate lapsed telekamängude tuleristsed. See pole kuri, raha neelav mängupõrgu, vaid nagu sõbra elutuba – mõnus ja nunnu koht, kust pärast minna hoovi „Nelja ruutu” mängima või rulaga sõitma. Praegusel juhul edasi kunstinäitust vaatama.

Narva kunstiresidentuuri väljapanek viib vähemalt minu tagasi lapspõlve – kollaste telekamängu kassettide, „Pac-Mani” ja „Tekkeni” juurde. Saab hüpata „Crash Bandicooti” rebasega, kihutada „Mario Kartis” ning taasluua päevi, mis kulusid sõpradega „Guitar Hero” kitarride ja trummide mängimisele.