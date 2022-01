Kas 2022. aasta toob tagasi eesti filmi kuldajastu?

Elmo Nüganeni mängufilmi „Apteeker Melchior” esilinastust on kaks korda edasi lükatud. Filmist oodatakse palju. „Eks me kõik oota, et Melchior tooks eesti filmi kuldaja tagasi,” märkis Eesti filmi instituudi turundusjuht Eda Koppel.

Foto: Robert Lang