Kes või mis on Rembrandt? Kas nüüdne noorte põlvkond on rumalam kui eelmised?

Hiljaaegu sattusin uues seltskonnas mängima sõnaseletusmängu „Alias”. Õhtu kulges ootuspäraselt, kuni toimus üllatav seik. Üks 20. eluaastates tütarlaps sai ülesandeks seletada sõna „dollar”. Ent asi jäi Ameerika Ühendriikidest ja Austraaliast kaugele, sest ta palus ära arvata Inglismaa rahatähte. Ja kui mitmelt poolt kõlas vastus „Suurbritannia naelsterling” ja lihtsalt „nael”, osutus see ootamatult valeks... Sest seletatav sõna oli dollar. Veidi hiljem jäi seletusega jänni teinegi noor, kel vaatas kaardilt vastu sõna „Rembrandt”. Kes või mis on Rembrandt? Selle üle jäi noormees esiti juurdlema.

Lahkusin seltskonnast imestades: kas maailmakuulsate kunstnike või kõige tuntumate maailmas käibel olevate rahaühikute mitteteadmine on erand või Eesti noorte harituse laiem probleem?