FAKTIKONTROLL | Tallinna lastehaiglas ei ole ükski laps vaktsiini tõttu surnud või pimedaks jäänud

Facebookis läks liikvele postitus, kus väideti, et Tallinna lastehaiglas suri 24. ja 26. juuni vahemikus kaks 12-aastast last vaktsiinist põhjustatud terviserikete tõttu. Samuti väideti, et selles ajavahemikus jäi üks 13-aastane tüdruk vaktsiini tõttu pimedaks.

Postitusele on lisatud väide, et keegi ravimiameti esindaja olevat öelnud, et käib täiendavate andmete täiendav kogumine ja analüüs antud juhtumite kohta.

Selle info noppis üles ka EKRE liige ja riigikogu saadik Kalle Grünthal. Ta kasutas seda ära ning lisas oma seinal juurde, et lastehaigla ei olnud nõus temaga sel teemal rääkima. Rahvasaadik väitis, et tegemist on tahtliku info varjamisega.

Grünthali postitust jagati Facebookis üle 860 kasutaja poolt. Lisaks Grünthalile tegi informatsiooni põhjal postituse ka teine EKRE liige Aadu Birnbaum. Sel teemal võtsid sõna ka muud avalikkusele vähetuntud tegelased, kes väited erinevates gruppides ringlema lasid. Kokku on postitust jagatud üle 1200 korra.

Kuidas on tegelikult?



Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas nimetas kõiki väiteid valedeks.



Raukase sõnul pole selles ajavahemikus ühtegi last Tallinna lastehaiglas surnudki, veel vähem vaktsiini kätte. Ta kinnitas ka seda, et väide nagu oleks keegi laps vaktsiini tõttu pimedaks jäänud ei pea samuti paika.

Kalle Grünthal on samuti proovinud faktikontrolli tööd teha. Ta kirjeldas oma postituses, kuidas võttis ühendust haigla juhatuse liikme ja õendusjuhi Tiia Mutsiga. Muts ei olnud nõus Grünthaliga teemast rääkima ning suunas teda edasi juhatuse poole, mida riigikogulane tegema nõus ei olnud.

“Tegemist on siiski patsientide isikuandmete, neid me ei anna niisama välja, vahet pole kas on riigikogu liige või ei,” selgitas ta.

Reet Raukase sõnul käitus Muts igati õigesti, sest riigikogulasel pole õigust põhjuseta sellist informatsiooni välja nõuda. “Tegemist on siiski patsientide isikuandmete, neid me ei anna niisama välja, vahet pole kas on riigikogu liige või ei,” selgitas ta. Ta lisas, et tegemist ei olnud millegi varjamisega vaid lihtsalt töökorralduse järgimisega.