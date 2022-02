Pidevalt viidatakse USA ja UK luureandmetele, mille kohaselt Venemaa invasioon Ukrainasse on sisuliselt vahetu ja vältimatu. Kord nädalate, kord päevade, kord tundide küsimus. Selle sama luureinfo põhjal korraldab Eesti Kaitseministeerium poliitikutele ja tippametnikele regulaarseid briifinguid. Seda, et USA ja UK on meie peamised partnerid ka luureinfo osas, on stuktuurid korduvalt, isegi uhkusega, tunnistanud. Kuid meenutagem Afganistani.