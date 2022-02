„Kaitseliit annab mulle võimaluse kaitsta oma perekonda ja oma maad,” ütleb aasta kaitseliitlane nooremleitnant Vladimir Tšudajev. Ta on tunnustust kommenteerides tagasihoidlik: see on suur au, aga mitte ainult talle, vaid kogu tema kokkuhoidvale rühmale ja kõigile Alutaguse maleva liikmetele. Teda on varem aktiivse tegevuse eest autasustatud nii tänukirjade kui ka meenetega ning talle on omistatud Narva malevkonna teenetemärk ja kaitseliidu III klassi teenetemedal.

Tšudajev on meeskonnaülem. Põhiliselt õpitakse tiimiga sõjalist taktikat, kuid kaitseliit ei ole vaid militaaria. Suure innuga võetakse osa spordivõitlustest, matkadest, maratonidest, kiirrännakutest, paraadidest jne üle kogu Eesti.