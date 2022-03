VIDEO | Energiaallikas või hoopis geniaalne äriidee? Eestlased janunevad roosa kvartsi ja kristalliteraapia järele

Uues vaimsuses ja esoteerikas omistatakse poolvääriskividele energeetilisi ja tervendavaid omadusi. Interneti kiviportaalid kirjutavad, et kristallid on väest pungil tänu oma keemilisele koostisele ja tekkeviisile. Kas raskel ajal saab kivikeselt tõesti abi või on selle taga peidus pelgalt suur äri ja raha?