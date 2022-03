Nii nagu praegu, kui Anton Aleksejev (51) edastab koos operaator Kristjan Svirgsdeniga Kiievi sõjatandrilt infot. Ta ei saakski olla mujal kui sündmuste tulipunktis ja sõna „tuli” tähistab praegu sõna otseses mõttes olukorda, kus ta viibib.

Nüüdne staarreporter on sündinud Moskvas tuntud näitlejate pojana, lõpetanud ka ise teatrikooli ja töötanud kümmekond aastat teatris. Ühtäkki mõistis ta, et on nii kehv näitleja, et sellest saavad peale tema aru ka kolleegid ja teatripublik takkapihta.

Eesti keelt hakkas ta õppima alles paarikümneaastaselt. Tal oli õigus tänu vabariigi ajal Narvas elanud vanaemale taotleda sünnijärgse kodanikuna Eesti kodakondsust. Keele õppimisele andis head hoogu ka Antoni tollane amet Eesti saatkonna turvamehena, ajal kui suursaadik oli Mart Helme.