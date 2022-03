TROLLIMONITOR #4 | Venemaa infooperatsioon ka Eestis: käivitati suurejooneline Ukraina pagulaste laimukampaania

Eelmises „Trollimonitori” artiklis selgitasime ka, kuidas Venemaa Eesti saatkonna sotsiaalmeedia on hea „keskus” Venemaa strateegiliste jutupunktide ülesloetlemiseks. Juba sõja esimesest päevast (tegelikult enne sedagi) on saatkond siin russofoobiat võimendada üritanud.

Et Eestis samal ajal sellised libanarratiivid levivad, kui Venemaa välisministeerium neid noote välja saadab, ei ole tõenäoliselt juhus (sajaprotsendiliselt on seda raske kindlaks teha).

Paraku ka eestikeelses sotsiaalmeedias levib väärinformatsiooni ja seda inimeste hulgas, kes ise ei tajugi, et nad võivad olla osa infosõjast. Ja see on ka mõistetav, sest venelaste vastane diskrimineerimine rumalate inimeste poolt võib olla praeguses olukorras paraku tõenäoline.

Veebipolitseinik Maarja Punak teatas, et politsei uuris neid süüdistusi ning selgus, et väidete allikaks olid kuulujutud ning jutt kellegi ründamisest paika ei pidanud.

„Peame meeles, et Ukrainas toimuv on Putini sõda, mitte vene rahva oma. Eestis elab mitmest rahvustest inimesi, kellele kõigile on Putin oma sõjaga kannatusi põhjustanud. Me oleme kõik Eesti ühiskond — oleme siin koos eestlaste, venelaste, ukrainlaste ja paljude teiste rahvustega. Kõik need mitme rahvuse esindajad, kes Eestis elavad, on meie inimesed,” toonitas siseminister Kristian Jaani, kommenteerides praegu levivaid pahatahtlikke narratiive russofoobiast.