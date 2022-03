FAKTIKONTROLL | Miks käskis WHO Ukraina laborites olevad patogeenid hävitada?

Selline üleskutse lõi häirekella käima näiteks Telegrami portaalil, Uutel Uudistel, Vanglaplaneedil ning ka riigikogu liikmel Kalle Grünthalil. Väidetakse, et WHO on seotud biolaborite tegevusega Ukrainas ning üheskoos tehakse miskit “salajast”, mida nüüd püütakse kinni mätsida.

“Kas sellest võib järeldada, et WHO on Venemaa propaganda agentuur?” kirjutas oma Facebooki seinale vandenõusid levitav lehekülg Vanglaplaneet. Tolle postituse juures tekitas leheküljele kahtlusi see, et pole tõendeid, et Ukrainas oleksid salajased laborid, kuid samal päeval teatas WHO, et laborites olevad patogeenid tuleb hävitada.

Riigikogu liige ja EKRE poliitik Kalle Grünthal on samuti oma koroona vandenõudesse põiminud Ukraina teemasid. Möödunud nädalal käis Grünthal rääkimas “Pildiraadios”, mis nende veebilehe järgi on Kuressaare pereraadio.

Raadiosaates jutustasid oma vahel Grünthal ja Taimor Kunnberg sellest, mis hetkel toimub. Kunnberg on internetis oleva info kohaselt pastor ning teeb saateid kristlikkusse kanalisse TV7.

Grünthal väitis saates, et on kahtlane, et USA rahastab bioloogilisi laboreid Ukrainas. “Miks ei võiks need laborid olla Ühendriikide pinnal,” küsis ta vestluskaaslaselt. Muuhulgas pidasid Grünthal ja Kunnberg arutelu teemal, et mure biolaborite sattumisest Vene vägede kätte on kahtlane.

Kuidas on tegelikult?

Faktikontroll avaldas laupäeval ülevaate sellest, mis on üldse biolaborid ning mis eesmärki need Ukrainas täidavad. Meeldetuletuseks - bioloogilised laborid uurivad elusorganisme, seal hulgas viiruseid ja nende pahatahtlikke tekitajaid ehk patogeene. Ukrainas olevad biolaborid ei ole erinevad ning uurivad samu asju, mida mujal maailmas (1).

Puuduvad tõendid selle kohta, et Ukrainas oleks justkui salajased biolaborid, mis ehitavad biorelvi (2). Seda on kinnitanud ka president Volodõmõr Zelenskõi, Valge maja ja Pentagon (3). Tundub, et tegemist on pigem Vene propagandaga, mille lõksu inimesed kiiresti langenud on.