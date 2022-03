Kes annetab lasteriideid, kes koob sokke, millel tuntud suunised Vene sõjalaevale. Aga Lääne-Virumaa metallimehed hakkasid kuulivestinappuses Ukraina sõjaväele plaate tootma ja viivad need Kiievisse kohale ka.

Kuidas see siis nii juhtus?

„Mul läks sõber Ukrainasse võitlema. Ja teatas sealt Kiievi alt pühapäeval, et neil on vestid otsas, et ei ole lihtsalt. Eks neid ju kulub ka. Asi nii halb, et nad teevad ise seal juba vanametallist plaate. Ma siis mõtlesin, et aitame, teeme korralikud. Esmaspäeval hakkasin uurima, mis võiks olla potentsiaalselt sobiv teras,” ütleb Raivo Olev.