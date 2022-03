EPL UKRAINAS | Sumõ ametnik: kõige tõenäolisemalt tabab meid Süüria stsenaarium

Oleksandr Horuženko detsentraliseeris 2016. aastal Donbassis Ukrainat. Praegu asub ta Lvivis ja töötab sissepiiratud Sumõ linna administratsiooninõunikuna. Ta arvab, et praegu oleks läänel ajalooline võimalus Venemaa korralikult puruks lüüa.

Millised on teie arvates Vene võimude eesmärgid okupeeritud rajoonides?



Eri kohtades on sihid erinevad. Põhja pool, Kiievi ja Tšernihivi oblastis oli esmane plaan muuta võimu ning valitsust. Praegu on selge, et see pole realistlik. Sumõ oblastist on läinud palju sõjaväelasi tagasi Venemaale. Pole mingit soovi ega ka võimalust teha seal okupatsiooniadministratsiooni, kohalikke kollaborante pole kusagilt võtta. Nad kontrollivad lihtsalt suurlinnade ristmikke. Tšernihivist põhjas ja siis Sumõst Harkivini. On paar asulat, kuhu nad sisse läksid ja kus nad nüüd paigal püsivad. See pole okupatsioon, vaid katse kindlustada suurte väeosade läbiminekut, kuid see pole õnnestunud.