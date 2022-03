MIS ON PILDIL VALESTI? | Evelyn Sepp: Eesti tuleb veelgi enam Putini Venemaast lahti rakendada

Viimane kuu ei ole muutnud mitte ainult maailma, vaid ka meid siin Eestis. Mitu põlve rahuaja lapsi on mugavusest välja raputatud ning sunnitud tegelema omariikluse, tsiviilkaitse ja infoturbega. Võimalik, et esimest korda elus peaaegu püssitorude tulejoonel.

Kiirendatud korras lahendatakse kaitseotstarbelisi puudujääke, suletakse propagandakahurite laskepilusid ja tehakse veel muudki. Muutus on ilmne, kui isegi Yana Toom on nõus, et kõik need kanalid, mille eluõigust ta veel mõned nädalad tagasi kaitses (ja mida Tallinna linna juhid miljonite eurodega „üleval pidasid”), on armutu sõda meie endi, Eesti riikluse, vaba ja sõltumatu Eesti vastu.

On aeg teha ära ka ülejäänu seni tegemata kodutööst ja russki mir Eestis peatada. See pole kultuuriline mitmekesisus ja inimõigus, mille eest nad seisavad, vaid ühiskonda teadlikult lõhestav ja vägivalda õigustav ideoloogiline sõjapropaganda.

Mõistagi ei muutunud 24. veebruarist kõik vene inimesed halvaks...