„Kuidas ma saan suure tüki maailmast?” küsis võrkturundaja Janno Kurss 2018. aasta juunis Lyconeti üritusel „Presidents Council”. Ta selgitas umbes sadakonnale kuulajale, et tuleb lõpetada aktiivselt töötamine ja hakata passiivsest sissetulekust elama. „No aktiivne on see, et sa oled iga päev tööl, teed rasket tööd, ja passiivne on see, et sa ei lähe tööle, aga arvele tuleb ikka sama raha,” kirjeldas ta. Kõlas nagu unistuses.

Unistuste elu Janno Kurss võrkturundussüsteemi Lyconeti (endise nimega Lyoness) turundajana (pealtnäha) elaski. Ta esindas selles süsteemis n-ö edulugu.