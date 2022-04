FAKTIKONTROLL: Yana Toom või Riho Terras – kummal on suurem õigus olla Euroopa parlamendis?

29. märtsil Eesti Päevalehes avaldatud artiklis kirjutas keskerakondlane ning Euroopa Parlamendi liige Yana Toom vastuse talle adresseeritud lugejakirjale Ukraina sõja ja Eestis oleva reaktsiooni kohta. Rääkides kodakondsuse ja mittekodanike probleemidest, kritiseeris Toom Euroopa Parlamendis lisamandaadi saanud Riho Terrast, kes on Isamaa poliitik ja erusõjaväelane.

Toom väitis: "Euroopa parlamendi valimistesse pole kohalikel mittekodanikel asja (kuigi mandaatide arv Brüsselis sõltub elanikkonna suurusest, mitte kodanike arvust, ja seitsmes, nimelt Riho Terrase mandaat, tuleb just nende arvelt, keda Terras häälekalt kritiseerib ja kellel valimistel häält ei ole)".

Järgmisel päeval artiklile vastuse kirjutanud Riho Terras tõi välja Euroopa Liidu lepingu: "Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõige 2 ütleb selgelt: „Euroopa Parlament koosneb liidu kodanike esindajatest," ehk esindatus on Euroopa Liidu kodanike pealt. Kõik muu on arvamus ja eksitav info. See, et osa elanikkonnast ei soovi ses protsessis kodakondsuse mitteomandamisega osaleda, ei ole diskrimineerimine, vaid nende valik." Kontrollime, kummal on mandaadisüsteemi osas õigus.

KONTROLL

Toom väidab, et Eesti mandaatide arv Euroopa Parlamendis sõltub riigis elavate inimeste arvust. Uurime, millest sõltub Eesti kohtade arv Brüsselis.

Iga liikmesriigi saadikute arv on ligikaudu võrdelises seoses selle riigi rahvaarvuga ning rahvaarv näitab omakorda, kui palju on riigis elanikke. Elanike hulka arvestatakse Eesti kodanikud ja ka riigis elavad välismaalased ning kodakondsuseta isikud. Yana Toomi väide, et mandaatide arv sõltub elanikkonna suurusest, sealjuures ka mittekodanikest, on sel juhul tõene.