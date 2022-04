FAKTIKONTROLL | Väljamõeldud piiripunkti kaudu ei ole tulnud Eestisse uute Ukraina passidega Vene mehi

Birnbaum tegi postituse 14. aprilli hilisõhtul, rohkem tähelepanu hakkas see koguma nädalavahetusel. Tänaseks on väitel 120 kommentaari ja üle 130 jagamise.

Inimeste reaktsioonid on üsna aimatavad – ollakse pahased, et üldse põgenikke nõnda meie riiki sisse lastakse.

Vaid vähesed seavad kahtluse alla selle, et Võrus üldse piiripunkt olemas võiks olla. Näiteks “Millal Eesti nii väikeseks tehti, et piir juba Võrus on?” küsib üks Facebooki kasutaja.

Mida väidetakse?



“Piirivalvurite sõnutsi tulevad tuhanded venekeelsed mehed läbi Võru piiripunkti Venemaalt tuttuute Ukraina passidega sisse…” on Birnbaum kirjutanud oma postituses.

Nii pani ta levima väite, et koos Ukrainast siia tulevate sõjapõgenikega on ka Venemaalt mehed salaja Eestisse tulnud. See loob taaskord kuvandi, et põgenike tulek Eestisse on halb ja kahjulik.

Kuidas on tegelikult?

Faktikontrollile ütles Birnbaum, et lähtus oma postituse tegemisel põhiliselt kasutaja Mike Calamuse väljaöeldust USA EKRE Facebooki grupis. Selle postituse all pidas ta silmas Calamuse postitust, kus ta tsiteerib Mart Helme kõne riigikogu ees. Kõnes arutles Helme selle üle, et üle piiri tulnud põgenikud ei ole ukrainlased.

“See on ju väga kummaline, et meile tuleb sõjapõgenike hulgas ka väga palju neid, kes Ukraina sõjapõgenikena ei oska mitte ühtegi sõna ukraina keelt,” arvas Birnbaum.

Birnbaumi väidetavaks allikaks olnud väljavõte Helme kõnest ei kinnita kuidagi tema postituses välja toodud väiteid: Helme ei maininud oma kõnes kordagi tuhandeid venekeelseid mehi, kes tuleks üle Võru piiripunkti, ega nende "tuttuusi Ukraina passe".

Esiteks saab ümber lükata “piirivalvurid räägivad” kuulujutu. “Selline väide ei vasta absoluutselt tõele ja seda saab kinnitada iga Võrumaal töötav piirivalvur ning paljud teisedki, kes piiriületusinfoga päriselt on kursis,” kinnitas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Küntar Pedosk.