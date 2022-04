FAKTIKONTROLL | “Operatsioon Termomeeter” – miks Itaalias tegelikult konditsioneeri kasutamist piiratakse?

Koroonavandenõudelt sujuvalt Ukraina-vastasele propagandale üle läinud Vanglaplaneet avaldas artikli, mis räägib Itaalia uuest seadusmuudatusest. Portaali artikkel annab mõista, et Itaalias läbiviidud seadusmuudatus on tehtud Ukraina toetuse näitamiseks. Allikaks on toodud välismaine Summit News uudisteportaal.

Vanglaplaneet ja Summit News on mõlemad korduvalt ümberlükatud valeinfot levitanud (1). Vanglaplaneet Eestis ja Summit News USA-s.

Lisaks Vanglaplaneedile jagas artiklit ka Facebooki lehekülg “Koos muudame maailma paremaks”. Lehekülg, mis kasvatas märkimisväärselt oma jälgijaskonda samuti koroonateemadel valeinfot levitades.

Mida väidetakse?

Faktidele vastukäivaid väiteid esitatakse seekord Itaalia kohta. Nimelt kirjutab Vanglaplaneet, et riik on solidaarsusest Ukraina vastu teinud muudatusi oma energiakasutuses.

“Alates järgmisest kuust hakkab Itaalia Ukraina toetuseks elektrienergiat normeerima, keelates üldkasutatavates hoonetes kliimaseadmetega temperatuuri jahutamise alla 25 kraadi või soojendada ruume üle 19 kraadi,” kirjutab portaal.

Lugu on ümber kirjutatud Summit Newsi koostatud ülevaatest. Summit News viitab enda kirjutatud loos Itaalia peaministrile. “Itaalia peaminister Mario Draghi küsis kampaaniat reklaamides: “Kas me tahame rahu või konditsioneeri?”,” kirjutati artiklis.

Kuidas on tegelikult?

Sõja algusest saati on Euroopale peavalu valmistanud Vene nafta ja gaas, millest mitu Euroopa riiki endiselt sõltuvad. See tähendab, et samal ajal, kui proovitakse teha kõike selleks, et aidata Ukrainal sõda võita, rahastatakse energia sisseostu näol Venemaa sõjamasinat.

Nii on Euroopas probleem - kuidas enam mitte sõltuda Venemaa gaasist?

Itaalia on Saksamaa järel teine riik, kes enim Venemaa gaasist sõltub (2). Niisiis on riigis hakatud leidma alternatiivseid lahendusi, et vältida sõjast tingitud energiakriisi. Kuni seda tehakse, on Itaalias muudetud energiatarbimist, et vähendada Vene gaasi tarbimist (3).