ARVUSTUS | Shakespeare, Brodski, lüüriline ukrainakeelne laul... Poeesia Sõpruskond toob lavale tõelise maagia kuues keeles

Raske on endale ette kujutada etendusteks vähem sobivat kohta kui kuulus kirjanike maja soliidne musta laega saal Harju tänaval (lavastust näeb muu hulgas HeadRead festivalil - toim). Ja ometigi tehakse just seal juba mitu aastat tõelist teatrit – Teatrit, mis ei vaja keerulist valgust, heliefekte, sameteesriiet… seal pole isegi lava! On paar kõva tooli, klaver, parkettpõrand. Kui aga sellele parketile tulevad teatristuudio Поэтическое содружество (Poeesia Sõpruskond) näitlejad, algab tõeline maagia. Seesama, mille nimel vaatajad minu tagasihoidliku arvamuse järgi teatris käivadki – väljamõeldud kangelastele kaasatundmise hinge puhastav maagia.

Täna on areenil ehk parketil „Kuningas Lear ja tema lapsed”, stuudio juhi luuletaja Jelena Skulskaja uus lavastus. Kuninganna ja tema „lapsed” jätkavad Shakespeare’i uurimist, tungides (teistmoodi öelda ei saakski) paralleelselt maailma parimasse kirjandusse, kasutades kuut keelt!