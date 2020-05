Kaja Kallas eriolukorra lõpust: peaministri murelikust tõdemisest, et teine laine tuleb, on vähe praktilist kasu

Selle nädalaga lõpeb Eestis koroonaviirusega võitlemiseks kehtestatud eriolukord . Oleme tänu Eesti inimeste vastutustundlikule käitumisele saanud viiruse tõrjumisega hästi hakkama. Samas on selgelt näha, et inimesed ihkavad tagasi oma vabadusi – tänavatele on tagasi tulemas elu, inimesed soovivad taas silmast silma kohtuda ja ettevõtted avavad uksi.