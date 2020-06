Takistamiseks on kõige tõhusam viis teha seaduseelnõule lugematu arv parandusettepanekuid. Just selle tee valisid sotsiaaldemokraadid, kes on valmis esitama kümneid tuhandeid muudatusettepanekuid seaduseelnõule, mis kaotab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni. Muud ei jää üle, kui valitsuserakondade kõrvad on kurdid, ei kuule ega kuula.

Toon mõned näited, kuidas viimase aasta jooksul on riigikogust surutud teerulliga läbi otsused, mille kohta kaine mõistus ütleb, et see ei ole mõistlik.